Wiener Börse startet deutlich fester - ATX gewinnt 1,28 Prozent

AT&S-Aktien nach Zahlen viereinhalb Prozent im Plus - Leiterplattenhersteller erhöhte Prognose

Die Wiener Börse hat am Dienstag deutlich fester eröffnet. Der heimische Leitindex ATX stieg im Eröffnungshandel um 1,28 Prozent auf 2.968,76 Punkte. Er knüpfte damit an den bereits sehr starken Wochenauftakt an. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls klar im Plus. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in den USA und in Asien zugelegt.

Bei den Einzelwerten setzten sich die AT&S-Aktien mit einem Plus von 4,55 Prozent an die ATX-Spitze. Der steirische Leiterplattenhersteller hat in den ersten drei Quartalen dank einer hohen Nachfrage einen Rekordumsatz und ein kräftiges Gewinnplus erzielt. Der Umsatz stieg um 17,3 Prozent auf 883,8 Mio. Euro, das Konzernergebnis legte um 47,8 Prozent auf 37,3 Mio. Euro zu. Die Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 wurde angehoben.

Gut gesucht waren im Eröffnungshandel auch OMV (plus 2,71 Prozent) und Verbund (plus 2,22 Prozent). Auch die Lenzing-Aktien notierten mit 2,42 Prozent im Spitzenfeld. Sie setzten damit ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort und erreichten den höchsten Stand seit August 2018.