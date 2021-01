Wiener Börse startet deutlich im Minus, ATX rutscht um 1,6 Prozent ab

Bankwerte schwächeln - Versicherer geben ebenfalls nach

Die Wiener Börse ist am Freitag mit deutlichen Abschlägen in die Sitzung gestartet. Der heimische Leitindex ATX büßte bis 9.20 Uhr 1,45 Prozent auf 2.866,42 Zähler ein, auch der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,37 Prozent auf 1.458,87 Einheiten. Damit notierten die heimischen Aktienbarometer im Einklang mit dem europäischen Umfeld - auch dort zeigten sich die wichtigsten Indizes tiefrot.

Deutlich tiefer notierten Raiffeisen Bank International (minus 2,45 Prozent ) und Erste Group (minus 2,20 Prozent auf 24,94 Euro). Die Deutsche Bank hatte die Einstufung "Hold" für beide Institute bestätigt und das Kursziel für die Erste Group von 21 auf 24 Euro angehoben. Auch BAWAG büßten 1,75 Prozent ein.

Daneben zeigten sich auch Versicherer mit klaren Abschlägen. Vienna Insurance Group büßten 1,43 Prozent ein, bei Uniqa fiel ein minus von 1,41 Prozent an. Auch Do&Co büßten 2,45 Prozent ein. Verbund gaben um 2,25 Prozent nach. Unter den bisherigen Gewinnern fanden sich AMAG (plus 1,67 Prozent) und Lenzing (plus 1,58 Prozent).