Wiener Börse startet deutlich schwächer - ATX verliert fast 2%

Wiener Börse startet schwach - ATX um 2,3 Prozent tiefer Nach dem Kurssturz in der Eröffnung vom Freitag ist die Wiener Börse zu Wochenbeginn erneut mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Bis 9.10 Uhr sank der ATX um 2,30 Prozent auf 2.214,18 Zähler. Der DAX in Frankfurt fiel nur leicht um 0,21 Prozent und notierte bei 6.222,91 Einheiten.