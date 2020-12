Wiener Börse startet etwas fester - ATX plus 0,65 Prozent

Freundliches Umfeld nach guten Asien-Vorgaben

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit etwas festerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.570,26 Zählern um 16,48 Punkte oder 0,65 Prozent über dem Montag-Schluss (2.553,78).

Auch das europäische Umfeld startete angesichts guter Asien-Vorgaben mit Zugewinnen. In China deutet der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe auf eine kräftige Erholung des wichtigen Sektors hin, war bekannt geworden.

Ergebnisse gab es in Wien vor Sitzungsbeginn von Zumtobel. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller hat im ersten Halbjahr 2020/21 (bis Oktober) in der Covid-19-Pandemie einen starken Umsatz- und Gewinneinbruch verbucht. Die Aktien zeigten sich im Frühhandel mit minus 0,16 Prozent nur wenig verändert.

Zu den größten Gewinnern zählten im Frühhandel die Aktien von AT&S mit plus 3,25 Prozent sowie DO & CO, die sich um 2,36 Prozent verbessern konnten. Unter den Indexschwergewichten zeigten sich Andritz um 1,87 Prozent höher.