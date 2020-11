Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,27 Prozent

Rosenbauer und Flughafen Wien nach Zahlen im Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.477,13 Zählern um 6,71 Punkte oder 0,27 Prozent unter dem Montag-Schluss (2.483,84).

Nach den deutlichen Kursgewinnen zu Wochenbeginn kam der ATX im frühen Handel leicht zurück. Marktbeobachter verwiesen auf durchwachsene Übersee-Vorgaben. Während es in New York für einen neuen Rekord beim Dow Jones Industrial reichte, fiel das Bild in Asien heute Früh uneinheitlich aus.

Aktien von Rosenbauer zeigten sich nach Zahlenvorlage 1,43 Prozent fester. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster hat in den ersten neun Monaten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zugelegt.

Anteilsscheine des Flughafen Wien legten um 0,95 Prozent zu. Der heimische Airport hat wie die gesamte Luftfahrtbranche die Coronakrise massiv zu spüren bekommen. In den ersten drei Quartalen 2020 flog das Unternehmen in die roten Zahlen. Die Passagierzahl ist ebenso eingebrochen wie der Umsatz.