Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,52 Prozent

Rosenbauer und Flughafen Wien bauen Vortagesgewinne aus

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.25 Uhr mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 2.485,26 Punkten. Auch an anderen Börsen gab es im Frühhandel nur wenig Bewegung zu sehen. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen und neuer Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern dürften viele Investoren derzeit abwarten, hieß es.

Größere Gewinne verbuchten im Frühhandel Rosenbauer (plus 1,94 Prozent) und Flughafen Wien (plus 4,72 Prozent). Die beiden Aktien hatten bereits am Vortag nach Meldung von Zahlen zugelegt. Kapsch TrafficCom (plus 0,38 Prozent) und FACC (plus 0,26 Prozent) konnten hingegen nach ihren am Mittwoch veröffentlichten Zahlen nur leicht zulegen. Mögliche Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Zahlen zu Baugenehmigungen und Baubeginnen bringen.