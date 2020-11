Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 1,03 Prozent

Leitindex knüpft an Vortagesgewinne an - s Immo nach Zahlen klar im Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstag fester eröffnet. Der heimische Leitindex ATX stieg um 1,03 Prozent auf 2.552,40 Punkte und knüpfte damit an seine Vortagesgewinne an. Am Montag hatte er in einer ähnlichen Größenordnung zugelegt. Auch die US-Börsen hatten positive Vorgaben geliefert. Daneben lagen noch weitere Nachrichten aus den USA vor, die positiv aufgenommen wurden. Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, beim Übergangsprozess zur neuen Regierung des Wahlsiegers Joe Biden zu kooperieren. Zudem wurde bekannt, dass Biden die frühere Notenbank-Chefin Janet Yellen zur Finanzministerin machen will. "Damit dürfte die Zusammenarbeit zwischen der US-Notenbank Fed und dem Finanzministerium kooperativ und geräuschlos verlaufen", kommentierte ein Marktbeobachter. Bei den Einzelwerten gehörten die Aktien der s Immo mit einem Plus von 1,90 Prozent im Eröffnungshandel zu den größten Gewinnern im ATX. Der Immobilienkonzern hat in den ersten neun Monaten einen deutlichen Rückgang des Periodenergebnisses von 159 auf 22 Mio. verzeichnet. Gleichzeitig stiegen jedoch die Mieterlöse leicht von 88 auf 92 Mio. Euro.