Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 1,05 Prozent

Immofinanz und SBO im Eröffnungshandel stärkste Werte im Leitindex

Die Wiener Börse ist am Montag klar fester in den Handelstag gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.15 Uhr um 1,05 Prozent auf 2.529,01 Punkte. Die europäischen Leitbörsen eröffneten ebenfalls mit Kursgewinnen.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Immofinanz (plus 2,41 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 1,79 Prozent) an die ATX-Spitze. Beide Unternehmen werden in dieser Woche Geschäftszahlen vorlegen, das Immobilienunternehmen am Mittwoch und der Ölfeldausrüster am Donnerstag.

Im Spitzenfeld notierten im Eröffnungshandel auch die Bankaktien Erste (plus 1,75 Prozent) und Raiffeisen (plus 1,40 Prozent). Kursverlierer gab es im ATX nur zwei, wobei Mayr-Melnhof mit einem Minus von 0,14 Prozent knapp behauptet tendierten, während Do&Co mit einem Kursabschlag von 3,22 Prozent klar unter Druck standen.