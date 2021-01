Wiener Börse startet fester in Feiertag - ATX gewinnt 1,07 Prozent

Anleger auf umfangreiche US-Konjunkturstützen nach Stichwahlen in Georgia

Die Wiener Börse ist am Mittwoch klar fester in den Feiertagshandel gestartet. Der heimische Leitindex ATX zog in den ersten Handelsminuten um 1,07 Prozent auf 2.829,26 Punkte an. Auch die europäischen Leitbörsen eröffneten mit Kursgewinnen.

Unterstützung lieferte die Aussicht auf mögliche Siege der demokratischen Kandidaten bei den beiden Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia. "Mit einem demokratischen Sieg könnte Joe Biden erst einmal durchregieren", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Verweis auf den kündigten US-Präsidenten. Da sich die Demokraten für umfangreichere Covid-19-Hilfspakete stark machten, dürfte deren Sieg bei der Abstimmung schnellere und größere Hilfen garantieren. "Und neue Finanzspritzen sind an den Börsen immer willkommen."

Bei den Einzelwerten knüpften die OMV-Aktien an ihren starken Vortag an und stiegen um weitere 2,39 Prozent. Angetrieben von der Ölpreisrally am Dienstag hatten die Titel knapp 4,8 Prozent zugelegt. Saudi-Arabien will mit neuen Kürzungen seiner Ölproduktion die meisten der Staaten in der OPEC+ zu einem Verzicht auf eine Erhöhung der Förderung bewegen.

Gesucht waren nun außerdem die am Vortag schwachen Bankaktien. So legten die Titel der BAWAG im Eröffnungshandel um 1,87 Prozent zu, die Papiere der Erste Group gewannen 1,57 Prozent und die Anteilsscheine der Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen um 1,80 Prozent.