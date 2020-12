Wiener Börse startet freundlich - ATX gewinnt weitere 0,25 Prozent

Nach drei starken Handelstagen

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel mit erneuten Gewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX stieg bis gegen 9.25 Uhr um 0,25 Prozent auf 2.728,50 Punkte. Der jüngste Aufwärtsschub geht damit weiter und der ATX steht nach drei starken Handelssitzungen bereits vor seinem 4. Gewinntag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen setzt sich die erfreuliche Anlegerstimmung fort.

Zur heimischen Börse liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Bis zum Jahreswechsel stehen auch auf Unternehmensebene keine Quartalszahlen mehr zur Veröffentlichung an.

Die auffälligste Kursbewegung zeigte kurz nach Handelsauftakt die Flughafen Wien-Aktie mit einem Plus von 3,3 Prozent. EVN-Papiere verteuerten sich um weitere 1,8 Prozent, nachdem die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers bereits zur Wochenmitte in Reaktion auf stark aufgenommen Ergebniszahlen um 2,7 Prozent zugelegt hatten. Die schwergewichteten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International gaben hingegen um 0,4 Prozent bzw. um 0,2 Prozent etwas nach.