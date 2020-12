Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,36 Prozent

Gute US-Vorgaben stützen

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit freundlicher Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.771,65 Zählern um 9,94 Punkte oder 0,36 Prozent über dem Montag-Schluss (2.761,71).

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die guten US-Vorgaben. Die wichtigsten US-Börsenindizes hatten am Vorabend neue Höchststände markiert. Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten kurz nach Sitzungsbeginn Flughafen Wien mit plus 2,36 Prozent. s Immo konnten sich um 2,29 Prozent steigern und FACC gewannen 1,65 Prozent an Wert. Schwächer tendierten hingegen Porr und verloren gut ein Prozent. Warimpex gaben um 0,88 Prozent nach.