Wiener Börse startet freundlich - ATX plus 0,53 Prozent

Positives Umfeld nach guten Asien-Vorgaben

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit freundlicher Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.018,08 Zählern um 15,82 Punkte oder 0,53 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.002,26).

Nach positiven Asien-Vorgaben startete auch das europäische Umfeld mit höheren Notierungen in die Woche. Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten kurz nach Sitzungsbeginn voestalpine mit plus 2,5 Prozent. Kapsch TrafficCom zogen um 2,4 Prozent an und Addiko Bank legten 1,9 Prozent zu. Schwächer tendierten hingegen FACC mit minus 1,8 Prozent sowie UNIQA, die um 1,2 Prozent verloren.

Datenseitig richtet sich der Blick der Anleger am Vormittag auf den deutschen ifo-Geschäftsklimaindex. Die Indikationen dafür sind gemischt.