Wiener Börse startet gut behauptet - ATX 0,14 Prozent im Plus

Ruhiger Wochenausklang erwartet

Die Wiener Börse ist am Freitag gut behauptet in den Handel gestartet. Der ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit plus 0,14 Prozent bei 2.582,40 Punkten. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,02 Prozent auf 1.313,16 Punkte.

Am Markt zeichnet sich ein ruhiger Wochenausklang ab. Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel kaum Bewegung. Kursbewegende Nachrichten gab es in der Früh kaum. Zudem dürften nach dem Thanksgiving-Feiertag auch am Freitag viele US-Investoren dem Handel fern bleiben.

Gut gesucht waren im Frühhandel Verbund-Aktien und stiegen um 1,61 Prozent. Die größten Gewinner im prime market waren Agrana mit einem Plus von 2,08 Prozent. Stärker unter Druck kamen Polytec und fielen um 5,55 Prozent. Impulse könnten jetzt die am Vormittag anstehenden Stimmungsindikatoren der EU-Kommission für die Eurozone bringen.