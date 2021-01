Wiener Börse startet höher - ATX gewinnt 1,22 Prozent

Nach vorbörslich signalisierten Abgaben

Die Wiener Börse hat nach einem vorbörslich signalisierten Minus zunächst klar positiv eröffnet. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.20 Uhr 1,22 Prozent auf 2.908,29 Punkte. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 1,13 Prozent auf 1.474,03 hinauf.

Auf die Ereignisse im US-Kapitol am Vorabend, bei dem Anhänger des aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt hatten, dürften die Weltmärkte kaum reagieren. Wichter ist laut Marktbeobachtern, dass sich der US-Senat zukünftig in Demokraten-Hände befinden werde nach der Stichwahl in Georgia.

Überdies blieben Nachrichten über die Corona-Infektionsdynamik im Fokus. "In Deutschland scheint es gelungen zu sein, die zweite Infektionswelle zu brechen", schrieben hierzu Experten der Commerzbank. In Frankreich und Italien seien dagegen wieder mehr Neuinfektionen gemeldet worden. Die Analysten der Commerzbank verwiesen zudem auf die Zulassung des Moderna-Impfstoffes.