Wiener Börse startet im Minus - ATX gibt 0,19 Prozent ab

Nach klaren Vortagesgewinnen

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gestartet, nachdem am Vortag noch klare Kursgewinne verbucht worden waren. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 9.20 Uhr 0,19 Prozent auf 2.600,43 Zähler ab.

Seitens Konjunkturdaten konnten in der Früh veröffentlichte Einzelhandelsumsätze aus Deutschland nicht stützten. Sie waren besser ausgefallen als erwartet. Im weiteren Verlauf stehen in der Eurozone unter anderem Erzeugerpreise auf der Agenda. Am Nachmittag wird in den USA der ADP-Beschäftigungsreport für November veröffentlicht und am Abend der Konjunkturbericht der Federal Reserve ("Beige Book") herausgegeben.