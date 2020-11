Wiener Börse startet im Plus - ATX steigt um 0,6 Prozent

FACC mit Kurssprung - Hoffnungen auf Corona-Impfstoffe stützen

Die Wiener Börse zeigte sich am Freitag in der Früh klar im Plus. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.20 Uhr um 0,59 Prozent auf 2.517,64 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,69 Prozent auf 1.282,51 Zähler zu.

Hoffnungsvolle Nachrichten bezüglich eines Corona-Impfstoffes dürften vor allem Aktien mit Luftfahrtbezug nach oben ziehen. FACC, am Vortag noch über sechs Prozent im Minus, sprangen im frühen Handel um mehr als 15 Prozent nach oben, auch Flughafen Wien zogen um 4,60 Prozent an.

Marinomed (plus 4,39 Prozent) und Zumtobel (plus 3,74 Prozent) zeigten sich ebenfalls klar fester. Am unteren Ende des Kurszettels notierten Frequentis mit einem Minus von 3,45 Prozent, bei KapschTrafficCom fiel ein Abschlag von 2,34 Prozent an.