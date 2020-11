Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX verliert moderate 0,04%

Zurückhaltung nach jüngster Kursrally beim heimischen Aktienmarkt

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel knapp behauptet aufgenommen. Der österreichische Leitindex ATX gab gegen 9.15 Uhr um moderate 0,04 Prozent auf 2.395,37 Punkte ab. Nach der jüngsten Kursrally am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger nun mit Neuengagements zurück. An den zwei Vortagen war der ATX getrieben von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in Summe um beachtliche mehr als elf Prozent hochgesprungen.

Unter den Einzelwerten setzten FACC mit plus 6,3 Prozent den jüngsten Höhenflug fort. Palfinger bauten ein Plus von 4,3 Prozent. Die schwergewichtete Banken gaben hingegen nach. Erste Group verbilligten sich um 1,2 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 1,4 Prozent hinnehmen und BAWAG fielen um 0,3 Prozent.