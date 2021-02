Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX verliert moderate 0,08%

Wiener Börse im Verlauf knapp behauptet Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.674,82 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 2,25 Punkten bzw. 0,08 Prozent. Der ATX zeigte sich am frühen Nachmittag weiterhin mit einem kleinen Minus, während das europäische Umfeld schon mehrheitlich leicht ins Plus drehen konnte.