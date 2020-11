Wiener Börse startet leicht im Minus - ATX gibt 0,22 Prozent ab

Nach vorbörslich positiver Stimmung

Die Wiener Börse ist am Donnerstag in der Früh mit Verlusten in den Handel gestartet, nachdem vorbörslich alles auf ein leichtes Plus hingedeutet hatte. Der ATX tendierte gegen 9.30 Uhr mit minus 0,22 Prozent bei 2.579,32 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,21 Prozent auf 1.313,93 Punkte.

Das europäische Börsenumfeld zeigte sich indes positiv. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertages in den USA dürften frische Impulse aus den Vereinigten Staaten ausbleiben. Die Mehrheit der Börsianer bleibe weiterhin positiv gestimmt, hieß es am Markt zur derzeitigen Stimmungslage. Negative Fakten wie hohe Bewertungen würden ausgeblendet. Eine überraschend negative Konsumstimmung in Deutschland fiel zunächst ebenfalls nicht ins Gewicht.