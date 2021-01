Wiener Börse startet leichter in den Handel - ATX verliert 0,23%

Aktienmärkte konsolidieren laut Analysten auf hohem Niveau

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit Verlusten aufgenommen. Der ATX gab in den ersten Handelsminuten bis 9.15 Uhr um 0,23 Prozent auf 2.957,25 Punkte nach. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich noch wenig verändert. Die Aktienmärkte konsolidieren auf hohem Niveau, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Zur heimischen Börse liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldeten sich die Experten von der Baader Bank und stuften die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) von "Reduce" auf "Sell" ab. Das Kursziel wurde mit 25,00 Euro bestätigt. Im Frühhandel fielen die SBO-Papiere um ein Prozent auf 35,80 Euro.

Die schwergewichteten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank verbilligten sich im Gleichschritt um 0,8 Prozent. BAWAG büßten 1,2 Prozent an Kurswert ein. Die OMV-Anteilsscheine befestigten sich hingegen um 0,8 Prozent