Wiener Börse startet mit Abschlägen - ATX fällt um 0,3 Prozent

Wienerberger nach Prognosen-Anhebung fester

Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Kursverlusten in die Sitzung gestartet. Der heimische Leitindex verlor bis 9.15 Uhr 0,33 Prozent auf 2.644,82 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime büßte ebenfalls 0,33 Prozent auf 1.344,34 Zähler ein. Sorgen um ein Scheitern der Brexit Verhandlungen lasten europaweit auf der Stimmung an den Börsen.

Wienerberger kletterten nach Anhebung der EBITDA-Prognose für 2020 um 1,26 Prozent nach oben. Mayr-Melnhof zeigten sich - wie schon am Vortag - fester und gewannen im frühen Geschäft 1,03 Prozent. Flughafen Wien verloren leicht um 0,19 Prozent auf 26,90 Euro. Die Erste Group hat das Kursziel für die Titel von 27,3 auf 29 Euro angehoben und die "Hold"-Empfehlung bestätigt.

Agrana gaben um 0,25 Prozent auf 16,24 Euro nach. Hier wurde das Kursziel durch die Analysten der Erste Group von 19,9 auf 18,0 Euro gesenkt, das Rating "Hold" bleibt aufrecht. Die deutlichsten Abschläge verbuchten bisher Do&Co mit minus 1,52 Prozent, gefolgt von Strabag, die um 1,47 Prozent nachgaben.