Wiener Börse startet mit Abschlägen - ATX verliert 1%

Andritz nach Analystenstimme im Minus - Bankwerte schwächer

Die Wiener Börse ist mit Kursverlusten in die Sitzung am Freitag gestartet. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 9.15 Uhr 1,00 Prozent und notierte bei 3.053,79 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,96 Prozent auf 1.549,52 Zähler. Der erneute Renditeanstieg bei den US-Staatsanleihen lastet derzeit auf der Stimmung der Anleger.

Am Vortag hatte sich der Chef der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, zurückhaltend über den Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert, was wiederum einen starken Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt auslöste. Er habe keine Maßnahmen der Fed gegen den Anstieg der Zinsen in Aussicht gestellt, hieß es von Händlern.

Meldungsseitig blieb es in Wien bisher sehr ruhig. Eine Analystenstimme gab es zu Andritz. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Titel von 46 auf 48 Euro erhöht und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Andritz-Titel verloren dennoch 1,47 Prozent auf 38,88 Euro.

Bankwerte mussten im Frühhandel ebenfalls Verluste hinnehmen. Addiko Bank büßten bisher 2,07 Prozent ein, bei Raiffeisen Bank Internation fiel ein Abschlag von 1,72 Prozent an und Erste Group büßten 1,70 Prozent ein. BAWAG verloren 1,20 Prozent.