Wiener Börse startet mit Aufschlägen - ATX legt 0,11% zu

Lenzing klettert in Reaktion auf Analystenstimmen - Kapsch TrafficCom erneut im Plus, Erste Group leichter

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet und setzt damit ihren Aufwärtstrend ungebrochen fort. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,11 Prozent auf 2.951,13 Zähler, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,15 Prozent auf 1.496,62 Einheiten zu. Sollte der ATX seine Gewinne bis zur Schlussglocke halten können, würde er den zehnten Gewinntag in Serie verbuchen.

Nachrichten zu Einzelwerten blieben im frühen Handel noch Mangelware. Von Analystenseite kamen Stimmen zu Lenzing. Die Erste Group hat das Kursziel für Lenzing von 46,4 auf 87,5 Euro angehoben und das "Hold"-Votum bestätigt. Auch Berenberg blieb bei der Einschätzung "Hold" und erhöhte das Kursziel von 70 auf 85 Euro. Die Papiere des Faserherstellers legten in Reaktion um 0,84 Prozent auf 84,00 Euro zu.

Frequentis, am Vortag klar schwächer, zeigten sich erholt und kletterten um 3,19 Prozent nach oben. Auch Palfinger (+3,20 Prozent) und Schoeller-Bleckmann zeigten sich fester (+1,52 Prozent). Kapsch TrafficCom verteuerten sich nach bereits deutlichen Kursgewinnen am Vortag erneut und stiegen um 0,92 Prozent. Index-Schwerstgewicht Erste Group gaben um 0,23 Prozent nach, auch Semperit büßten kurz nach Sitzungseröffnung 1,16 Prozent ein.