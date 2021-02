Wiener Börse startet mit Gewinnen, ATX legt 1,1 Prozent zu

Bankwerte gesucht - Impulse von Wirtschaftsdaten erwartet

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg im Eröffnungshandel um 1,07 Prozent auf 2.990,50 Punkte. Angetrieben wurde der Index vor allem von den Gewinnen der Bankwerte. So fanden sich RBI, Erste Group und BAWAG mit Aufschlägen um die zwei Prozent an der Spitze im prime market.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es in der Früh leicht nach oben. Während an anderen Börsen die Quartalsberichte einiger Konzerne für Bewegung sorgten, gab es in Wien kaum Unternehmensnachrichten. Impulse könnten aber die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten bringen.

Am Vormittag werden endgültige Werte für die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone und einiger großer Euro-Länder gemeldet. In den USA steht am Nachmittag der Arbeitsmarktbericht des privaten Stellenvermittlers ADP an. Die ADP-Daten könnten einen ersten Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung geben.