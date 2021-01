Wiener Börse startet mit Gewinnen in den Tag

ATX um knapp 0,5 Prozent höher

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.30 Uhr um 0,46 Prozent auf 3.040,56 Zähler. Der breiter gefasste ATX-Prime gewann indes ebenfalls 0,46 Prozent auf 1.544,58 Punkte.

Rückenwind dürfte die Börse unter anderem von neuen Rekorden an der Wall Street in den Vereinigten Staaten erhalten, nachdem der Demokrat Joe Biden seit gestern offiziell der 46. Präsident der USA ist und damit den bisher amtierenden Republikaner Donald Trump ablöst. Biden will die von der Corona-Pandemie schwer getroffene US-Wirtschaft mit weiteren, billionenschweren Hilfsmaßnahmen stützen und ein verlässlicher Partner Europas sein.