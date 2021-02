Wiener Börse startet mit kleinem Aufschlag - ATX legt 0,16 Prozent zu

RBI nach Zahlen fester - Frequentis geben nach

Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag mit einem kleinen Plus gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.15 Uhr um 0,16 Prozent auf 2.995,56 Einheiten und bewegt sich damit wieder auf die psychologisch wichtige Marke von 3.000 Punkten zu. Der ATX Prime kletterte ebenso 0,16 Prozent auf 1.523,65 Zähler.

Bei den Einzelwerten standen Raiffeisen Bank International (RBI) nach der Vorlage von Jahresergebnissen im Fokus. Das Institut hat demnach im Corona-Jahr ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Auch operativ waren die Ergebnisse rückläufig. Die Zahlen wurden am Markt freundlich aufgenommen, die Titel befestigten sich um 0,84 Prozent. Auch die Branchenkollegen Erste Group (plus 0,56 Prozent) und BAWAG (plus 0,16 Prozent) notierten im positiven Terrain.

OMV gaben im Frühhandel 1,07 Prozent nach. Der Konzern hatte am Vortag Zahlen zum Corona-Jahr vorgelegt. Frequentis, die am Vortag ebenfalls Jahresergebnisse präsentiert und deutlich zugelegt hatten, korrigierten am Freitag nach unten und verloren 2,06 Prozent. Auch Marinomed (minus 2,42 Prozent) verloren.