Wiener Börse startet mit Kursgewinnen - ATX gewinnt 0,68 Prozent

Leitindex setzt nach Kursrutsch vom Vortag zur Erholungsbewegung an

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen eröffnet. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,68 Prozent auf 2.674,88 Punkte. Damit begab er sich nach dem Kursrutsch vom Vortag auf Erholungskurs. Die europäischen Leitbörsen eröffneten ebenfalls fester.

Am Montag hatte eine in Großbritannien neu entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus für Unsicherheit am Markt gesorgt und den ATX um mehr als zwei Prozent abrutschen lassen. Österreich und zahlreiche andere Staaten haben bereits Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt. Am Montagabend sagte Biontech-Chef Ugur Sahin, dass er zuversichtlich sei, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Covid-19-Impfstoff auch gegen die Mutation wirksam sein wird.

Bei den Einzelwerten schossen die Do&Co-Aktien um mehr als neun Prozent nach oben. Am Vortag waren die Titel im Zuge der allgemein schlechten und bei Werten mit Bezug zur Luftfahrtsbranche besonders gedämpften Börsenstimmung unter Druck geraten. Ein neuer Liefervertrag mit der US-Fluglinie Delta Air Lines war in den Hintergrund getreten.

Klar im Plus tendierten außerdem Immofinanz (plus 1,12 Prozent) und Erste Group (plus 1,25 Prozent). Die beiden Titel waren am Vortag noch als die größten ATX-Verlierer aus dem Handel gegangen.