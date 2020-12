Wiener Börse startet mit Kursgewinnen - ATX legt 0,4 Prozent zu

Dünne Meldungslage - Ruhiger Sitzungsauftakt - Spannung vor US-Arbeitsmarktbericht

Die Wiener Börse ist am Freitag mit einem moderaten Plus in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,38 Prozent auf 2.624,75 Einheiten zu. Es deutet sich ein sehr ruhiger Wochenausklang an - nachrichtenseitig blieb es bisher weitgehend still, auch von Analystenstimmen gab es bis dato keine Impulse. Diese könnten aber am Nachmittag vom US-Arbeitsmarktbericht für November kommen.

In Wien zogen vor allem Aufschläge beim Index-Schwergewicht OMV den ATX nach oben. Die Aktien des Ölkonzerns zogen um 2,87 Prozent an. Auch Wienerberger und voestalpine zeigten sich mit Kursgewinnen im Bereich von 0,9 Prozent klar fester.

Bankaktien tendierten ohne einheitliche Richtung. Während Addiko (plus 2,25 Prozent) am oberen Ende des Kurszettels notierten und auch Raiffeisen um 0,54 Prozent zulegen konnten, ging es für Bawag (minus 0,05 Prozent) und Erste Group (minus 0,045 Prozent) etwas nach unten. Zu den größeren Kursverlierern gehörten knapp nach Handelsbeginn UBM mit einem Abschlag von 2,56 Prozent und DO&CO, die um 1,85 Prozent nachgaben.