Wiener Börse startet mit leichten Gewinnen

ATX gewinnt 0,7 Prozent - Schoeller-Blackmann, voestalpine gesucht - Andritz nach Zahlen fest

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis gegen 9.30 Uhr um 0,66 Prozent auf 3.106,31 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. So erreichte der deutsche DAX ein neues Rekordhoch.

Stark gesucht waren im Frühhandel Schoeller-Bleckmann (plus 2,38 Prozent) und voestalpine (plus 2,29 Prozent). Andritz legten nach Meldung von Quartalszahlen 1,87 Prozent zu. Die größten Verlierer im Frühhandel waren Lenzing mit einem Minus von 1,94 Prozent.

Für Bewegung könnten jetzt die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten sorgen. Den Anfang machen die am Vormittag anstehenden Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und einige wichtige Euro-Länder. In den USA wird am Nachmittag das Pendant des Instituts ISM veröffentlicht. Erwartet wird zudem der Arbeitsmarktbericht des privaten Jobvermittlers ADP.