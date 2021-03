Wiener Börse startet mit schwächerer Tendenz, ATX verliert 0,64%

Negative internationale Anlegerstimmung mit steigenden US-Anleihenzinsen

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der ATX gab bis 9.15 Uhr um 0,64 Prozent auf 3.073,92 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es nach klar negativen Überseevorgaben von der Wall Street und aus Asien Kursverluste zu beobachten. Belastend gelten international weiterhin die ansteigenden Zinsen vor allem am US-Anleihenmarkt.

Am heimischen Aktienmarkt stand die Andritz-Aktie mit minus 4,4 Prozent unter Verkaufsdruck. Im Minus notierten auch die schwergewichteten Bankenwerte. BAWAG verbilligten sich um 1,3 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,8 Prozent verbuchen und Raiffeisen Bank International kamen um 0,5 Prozent zurück.