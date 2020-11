Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,39 Prozent

Post nach Zahlen mehr als ein Prozent im Plus - Bankwerte geben weiterhin nach

Die Wiener Börse hat sich zum Handelsauftakt am Freitag erneut mit negativen Vorzeichen gezeigt und dürfte damit die bereits gestern eingesetzte Korrektur nach den starken Gewinnen vom Wochenbeginn fortsetzen. Bis 9.15 Uhr gab der heimische Leitindex ATX 0,39 Prozent auf 2.381,30 Zähler nach, beim ATX Prime fiel ein minus von 0,42 Prozent auf 1.215,21 Einheiten an.

Neben Gewinnmitnahmen dürften auch die weiterhin stark steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen die Stimmung eintrüben, und Hoffnungen auf einen wirksamen Impfstoff wieder etwas in den Hintergrund drängen. Post-Aktien kletterten nach Vorlage von Neunmonatszahlen um 1,06 Prozent nach oben. Erneut schwächer tendierten dagegen Bankwerte. Raiffeisen Bank International gaben um 0,48 Prozent nach, Erste Group büßten 0,51 Prozent ein und bei BAWAG fiel ein Minus von 0,56 Prozent an.