Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,42 Prozent

Gebremste europäische Anlegerstimmung nach den jüngsten Zuwächsen

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit Verlusten aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 9.20 Uhr um 0,42 Prozent auf 2.596,54 Einheiten ab. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es eine gebremste Stimmung zu beobachten. "An den Finanzmärkten dominiert zwar die Zuversicht, inzwischen scheint aber viel Positives eskomptiert zu sein und den Aktienmärkten geht allmählich die Luft aus", schreiben die Analysten von Helaba in ihrem Tageskommentar.

Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldeten sich die Experten von der Baader Bank und setzten ihr Kursziel für die Semperit-Aktie stark von 23 auf 35 Euro nach oben und bekräftigten ihr Kaufempfehlung "Buy". Die Semperit-Aktie zeigte sich in den ersten Handelsminuten bei 24 Euro prozentuell unverändert.