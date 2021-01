Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,46 Prozent

Gebremste europäische Anlegerstimmung

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.25 Uhr um 0,46 Prozent auf 2.935,67 Einheiten nach. Der schwankungsreiche Verlauf setzt sich bei der Wiener Börse in der laufenden Handelswoche fort, nach starken ATX-Verlusten am Montag und Kursgewinnen am Dienstag. Auch an den europäischen Leitbörsen überwiegend zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen.

Die Meldungslage auf Unternehmensseite gestaltet sich noch sehr mager. Von Analystenseite meldete sich am heimischen Markt die Erste Group und revidierten ihr Kursziel für die BAWAG-Aktie von 29,00 auf 38,50 Euro nach oben. Die Anlageempfehlung lautet unverändert auf "Hold". Die BAWAG-Titel reagierten mit minus 0,1 Prozent auf 36,32 Euro.

Eine auffällige Kursbewegung zeigten die EVN-Titel mit minus drei Prozent. Die Papiere des niederösterreichischen Energieversorgers werden jedoch ex Dividende gehandelt. Palfinger-Aktien bauten ein Minus von 2,4 Prozent.

Unter den Schwergewichten verbilligten sich Erste Group um 1,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein einprozentiges Minus verbuchen. voestalpine schwächten sich um 1,7 Prozent ab. Verbund-Anteilsscheine erholten sich um 1,3 Prozent, nachdem die Titel des Energieversorgers am Vortag um vier Prozent abgerutscht waren.