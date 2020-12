Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,48 Prozent

Schwache Bankaktien belasten Leitindex - Auch europäisches Umfeld im Minus

Die Wiener Börse hat am Montag im Eröffnungshandel Kursverluste verzeichnet. Der österreichische Leitindex ATX verlor 0,48 Prozent auf 2.654,80 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen starteten etwas schwächer in den Handelstag.

Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in Asien Abschläge verzeichnet. Die Euphorie hinsichtlich eines bald verfügbaren Corona-Impfstoffes habe nachgelassen, kommentierte Christian Henke vom Broker IG. Den nächsten Impuls erwartet er von der am Donnerstag anstehenden Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Bei den Gesprächen zwischen Großbritannien und der EU über eine Handelsabkommen zeichnet sich unterdessen kein Durchbruch ab. EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten darüber unterrichtet, dass es noch keine Einigung gebe, und er habe sich mit Blick auf die Chancen für eine Einigung eher pessimistisch geäußert, sagte ein ranghoher Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters.

Bei den Einzelwerten in Wien zeigten sich die ATX-Bankaktien im Eröffnungshandel schwächer und belasteten damit den heimischen Leitindex. Erste Group verloren 1,55 Prozent, Raiffeisen gaben um 1,12 Prozent nach und BAWAG büßten 0,72 Prozent ein. Gesucht waren dagegen die Titel des Kartonherstellers Mayr-Melnhof mit einem Plus von 0,80 Prozent. Unter den Schwergewichten hielten sich voestalpine (plus 0,36 Prozent) und OMV (plus 0,51 Prozent) am besten.