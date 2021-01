Wiener Börse startet schwächer, ATX verliert 0,6 Prozent

Ruhiger Wochenauftakt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.20 Uhr mit einem Minus von 0,63 Prozent bei 2.929,27 Punkten. Der Wochenauftakt verlief vorerst ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen nicht vor und auch das europäische Börsenumfeld lieferte keine klaren Impulse.

Auch an anderen Märkten wird ein ruhiger Handelstag erwartet. Marktbewegende Wirtschaftsdaten stehen nicht an, zudem dürften viele Anleger angesichts neuer Lockdowns und befürchteter Unruhen vor der Angelobung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden vorerst abwarten. Schließlich sollte sich der US-Feiertag Martin Luther King Day auch in Europa in niedrigeren Börsenumsätzen niederschlagen.

Die meisten Aktien im Wiener prime market zeigten sich in der Früh nur wenig bewegt. Größere Abgaben gab es in Lenzing (minus 3,70 Prozent). UBM verloren bei moderaten Umsätzen 5,05 Prozent. Die größten Gewinner waren Semperit mit einem Plus von 1,19 Prozent.