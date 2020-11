Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,65 Prozent

Negative Überseevorgaben und steigende Corona-Infektionszahlen belasten

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit schwächerer Tendenz begonnen. Nach negativen Vorgaben von den Überseebörsen in New York und Asien geht es europaweit mit den Aktienkursen nach unten. Nachdem zuletzt Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19 dominiert hatten, rückten nun wieder die steigenden Corona-Infektionszahlen und neuen Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern in den Fokus.

Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 2.494,85 Punkten. Mit Zahlenvorlagen stehen DO&CO, Semperit und UNIQA in Wien im Blickfeld der Akteure. Die Semperit-Aktie reagierte mit einem deutlichen Plus von 3,8 Prozent. UNIQA gewannen 0,7 Prozent und DO&CO fielen um 0,9 Prozent.

Klar im Minus standen die Schwergewichte OMV, voestalpine, Erste Group und Raiffeisen International mit Kursabschlägen zwischen 1,2 und 1,6 Prozent.