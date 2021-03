Wiener Börse startet wenig bewegt in den Handel

ATX bei 3.077,20 Punkten

Nach ihren deutlichen Aufschlägen zum Wochentakt ist die Wiener Börse am Dienstag wenig bewegt in den Handel gestartet. Der ATX tendierte gegen 9.30 Uhr bei 3.077,20 Punkten und damit nahe seinem Vortagesschlussstand von 3.076,93 Zählern. Der ATX Prime gewann 0,01 Prozent auf 1.561,35 Einheiten.

Die Situation an den Anleihenmärkten sorge für Entspannung und setze den Börsen nicht weiter zu, hieß es am Markt. Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen bewegte sich zuletzt bei etwas über 1,4 Prozent. Konjunkturseitig stünden am heutigen Handelstag zunächst die Verbraucherpreise der Eurozone im Mittelpunkt, schrieben die Experten der Helaba indes. "Per saldo wird sich die EZB nicht unter Druck sehen, von ihrem Kurs abzuweichen, zumal die Zielmarke von zwei Prozent noch nicht erreicht ist."