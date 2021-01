Wiener Börse startet wenig verändert - ATX 0,05 Prozent im Plus

Auch europäische Leitbörsen nahe ihrer Schlussstände vom Vortag

Die Wiener Börse ist am Dienstag wenig verändert in den Handelstag gestartet. Der österreichische Leitindex ATX stieg gegen 9.15 Uhr um geringfügige 0,05 Prozent auf 2792,95 Punkte. Die europäischen Leitbörsen bewegten sich im Eröffnungshandel ebenfalls nahe ihrer Schlussstände vom Vortag.

Die Aktienmärkte in Europa zeigten sich somit nicht sehr beeindruckt von den schwachen Vorgaben der Wall Street. An der Themenlage hat sich unterdessen wenig geändert. "Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Problemen wie das alte endete", schreiben die Analysten der Helaba in einem aktuellen Marktkommentar unter Verweis auf die weiter die Schlagzeilen dominierende Coronakrise. Impulse könnten im Tagesverlauf außerdem Zahlen zur Geldmenge im Euroraum sowie Stimmungsdaten aus der US-Industrie liefern.

Bei den Einzelwerten gehörten im ATX Industriewerte wie OMV (plus 1,83 Prozent), Wienerberger (plus 0,99 Prozent) und Lenzing (plus 0,84 Prozent) im Eröffnungshandel zu den größten Kursgewinnern. Abwärts ging es dagegen für die Immobilienwerte Immofinanz und CA Immo, die jeweils rund ein halbes Prozent einbüßten.