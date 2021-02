Wiener Börse startet wenig verändert in den Handel

UNIQA-Titel gewinnen nach Zahlen knapp zwei Prozent

Wie vorbörslich erwartet ist der Wiener Aktienmarkt am Donnerstag zunächst wenig bewegt in den Handel gestartet. Laue Vorgaben aus Asien und den USA konnten Anleger zunächst wenig zu weiteren Käufen inspirieren. Hierzulande rückten unter anderem frische Zahlen in den Fokus. So stiegen die Titel der UNIQA nach Zahlen um knapp zwei Prozent.

Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 9.25 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 3.023,64 Zählern. Der ATX Prime legte um 0,12 Prozent auf 1.534,81 Punkte zu.