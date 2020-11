Wiener Budget 2021 - Defizit laut Voranschlag bei 1,9 Mrd. Euro 1

Auch 2020 coronabedingt ein Minus in der Höhe von 1,6 Mrd. Euro

Die Coronavirus-Pandemie reißt ein tiefes Loch auch in das Wiener Stadtbudget: Laut dem von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch präsentierten Voranschlag wird 2021 ein Defizit von 1,9 Mrd. Euro erwartet - ein Rekordhoch in der jüngeren Geschichte der Stadt. Hanke bezeichnete die finanziellen Mehraufwendungen, die im kommenden Jahr zur Aufrechterhaltung der städtischen Leistungen am Kapitalmarkt aufgenommen werden, als "richtig und notwendig".

Eigentlich waren für das heurige Jahr wie auch für 2021 jeweils ein Nulldefizit bzw. sogar Schuldenrückzahlungen geplant gewesen - bis die Coronakrise kam und diese Pläne über den Haufen geworfen hat. Denn auch im heurigen Jahr wird sich die Null im Budget nicht ausgehen. 2020 beträgt das Defizit 1,6 Mrd. Euro, wie heute ebenfalls bekannt gegeben wurde.