Wiener Gemeinderat - Auch Stadträte nun gewählt

Sieben Ressortchefs, fünf nicht amtsführende Stadträte - Gaal und Wiederkehr mit Vizebürgermeisterämtern betraut - BILD GRAFIK VIDEO

In der konstituierenden Sitzung des Wiener Gemeinderats sind am Dienstagnachmittag auch die Stadträte gewählt worden. Dazu gehören die insgesamt sieben Ressortchefs der Stadtregierung, also von SPÖ und NEOS, sowie die fünf nicht amtsführenden Stadträte der Opposition. Auch die beiden Vizebürgermeister wurden gekürt. Mit diesen Ämtern wurden Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und der neue Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr betraut.

Das rote Regierungsteam bleibt unverändert, umgeschichtet wird jedoch zum Teil bei der Ressortaufteilung. So wird etwa der bisherige Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky für Umweltagenden zuständig sein, die bisherige Umweltstadträtin Ulli Sima wurde mit dem zuletzt von den Grünen geleiteten Verkehrsressort ausgestattet.

Von den Regierungsmitgliedern erhielten Sima und Wiederkehr mit 54 Stimmen die geringste Unterstützung bei der Stadtratswahl. Damit dürften nur die 54 Abgeordneten der SPÖ und der NEOS für sie votiert haben. Czernohorszky durfte sich - mit 66 Nennungen - über den größten Zuspruch aus dem Regierungsteam freuen.

Spitzenwert insgesamt waren jedoch jene 72 Stimmen, die der nicht amtsführende grüne Stadtrat Peter Kraus erhielt. Am schlechtesten schnitt der nicht amtsführende FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp ab. Er musste sich mit 41 Stimmen begnügen.