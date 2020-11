Wiener Gemeinderat - Wiederkehr erfreut über "historisches Bündnis"

Erste Rede als Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister - Nepp: Resteverwertung wird aufgetischt - Grüne kündigen Widerstand bei fossilen Projekten an - ÖVP: NEOS über den Tisch gezogen

Der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr hat in seiner ersten Rede als Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat betont, dass er sich über das "historische Bündnis, das es in Österreich so noch nie gegeben hat" freue. Wobei er anmerkte, dass er mit dem Koalitionspartner SPÖ bzw. mit den anderen Parteien wohl nicht immer einer Meinung sein werde. "Aber davon lebt die Demokratie", beteuerte er.

Aktuell sei die Zeit schwierig: "Es ist eine Zeit großer Herausforderungen. Die Coronakrise trifft uns alle." Betroffen seien etwa die Kinder an den Wiener Schulen, die Eltern, Unternehmerinnen und Unternehmer. "Aber auch die Angestellten, die um ihren Job zittern müssen."

Das gemeinsame Ziel sei, "unser schönes Wien" noch weiter voranbringen. Die Hand sei Richtung Opposition ausgestreckt. Er verstehe sich auch als Anwalt der Wiener Klassenzimmer. Zu oft würden Kinder zurückgelassen. "Ich möchte der Türöffner für Kinderträume auch werden." Man baue auf vieles auf, was bereits geschaffen wurde - etwa auf dem Gratiskindergarten oder den beitragsfreien Ganztagsschulen. Auch im Bereich Integration gehe es darum Probleme zu benennen und zu lösen und nicht darum, sie "eskalieren" zu lassen, um davon politisch zu profitieren, sagte Wiederkehr.

Wiederkehr erwähne ebenfalls den Terroranschlag in Wien, "der uns alle noch tiefes Schauern über den Rücken bringt". Keine Stadt der Welt sei gefeit vor diesen Anschlägen. "Die Antwort, die Wien darauf parat gehabt hat, war die Antwort des Zusammenhalts." Man dürfe sich nicht einschüchtern lassen, wenn die liberale Demokratie angegriffen werde. "Es war allerdings auch ein Weckruf an die Bevölkerung, achtsam zu sein und zusammenzuhalten."

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp hatte wenig freundliche Worte für die neue Regierung parat. Der ehemalige Vizebürgermeister und nunmehrige nicht amtsführende Stadtrat verwies auf die bei den Koalitionsgesprächen kredenzte Süßspeise - Punschkrapfen - und zitierte dabei aus Wikipedia: Punschkrapfen würden mitunter als Resteverwertung von altbacken geworden Biskuitteigprodukten dienen, wobei der Inländerrum oft einen Altgeschmack überdecke.

"Sie kommen hierher und meinen es ist ein großer Wurf. In Wirklichkeit ist es eine Resteverwertung von Rot-Grün, das sie hier auftischen. Deshalb lehnen wir dieses Regierungsübereinkommen ab", sagte Nepp. Eine "Schnapsidee" sei etwa die Seilbahn zur "Elite-Soros-Uni". Das Koalitionspapier bestehe nur aus Luft und Absichtserklärungen. Kritik setzte es auch an der ÖVP. Deren Spitzenkandidat Gernot Blümel habe sich im "Rekordtempo" wieder aus der Stadtpolitik verabschiedet.

Für die Grünen - ab sofort Oppositionspartei - ergriff der frisch gebackene nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus als erster das Wort. Er sah im rot-pinken Regierungsprogramm viel Fortschreibung. "Vieles nimmt Bezug auf die letzten zehn Jahre", meinte Kraus mit Blick auf die rot-grüne Ära. In dieser Zeit sei Wien auch stets zur lebenswertesten Stadt der Welt erkoren worden: "Das ist eine hohe Messlatte, an der sich die rot-pinke Koalition beweisen wird müssen." Denn niemand dürfe sich auf Lorbeeren ausruhen.

Kraus kündigte an, dass die Grünen ein verlässlicher Partner sein würden, wenn es gegen Extremismus und Ausgrenzung gehe. Gleichzeitig müsse die Stadtregierung mit grünem Widerstand rechnen, wenn es um die Förderung fossiler Vergangenheit - Stichwort Lobautunnel oder 3. Piste am Flughafen Schwechat - geht. Derlei werde für die SPÖ mit den NEOS nun wohl leichter umzusetzen sein, befürchtete Kraus.

Markus Wölbitsch, ÖVP-Klubobmann, bedachte vor allem die NEOS mit Hohn. Nach Lektüre des Regierungsprogramms sei ihm klar, warum alle in der SPÖ so happy seien. Die Roten hätten die Pinken über den Tisch gezogen, so seine Analyse: "Wenn man bereits gebückt in Koalitionsverhandlungen hineingeht, kann man nur als politischer Zwerg herauskommen."

Insofern übersetze "Genosse Wiederkehr" die Buchstabenkombination NEOS inzwischen wohl als "Na Endlich Offen Sozialdemokratisch", mutmaßte Wölbitsch. Er vermisste u.a. die von den Pinken in der Vergangenheit oft geforderte Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten oder Entlastungsmaßnahmen für Unternehmer.