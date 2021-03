Wiener Gösserhallen: Umgestaltung durch Architekturbüro AllesWirdGut

Neues Konzept soll den Industriebau "mit zeitgenössischen Elementen" wiederbeleben

In den vergangenen Jahren waren sie immer wieder Schauplatz von Kulturveranstaltungen und Events, jetzt werden sie umgestaltet: Die in Privateigentum stehenden Wiener Gösserhallen sollen durch das Architekturbüro AllesWirdGut ein neues Konzept erhalten, bei dem "behutsam" mit dem Altbestand umgegangen werde, gleichzeitig aber eine Wiederbelebung "mit zeitgenössischen Elementen" erfolge, wie es am Mittwoch in einer Aussendung heißt.

Demnach ist der Plan, die Außenmauern des markanten Industriebaus nahe des Hauptbahnhofs zu erhalten und durch einen Neubau im Inneren, der für unterschiedliche Nutzungen geeignet sein soll, zu ergänzen. So schaffe man "ein 'Dazwischen', das neue Spannungs- und Erfahrungsräume kreiert", wie es in einer Aussendung des Architekturbüros heißt. Das Dach wird dabei abgetragen, womit der geplante dreigeschoßige Neubau von einer markanten Bogenfassade umschlossen wird.

