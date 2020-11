Wiener Grüne - Hebein will sich über Verbleib "parteiintern" beraten

Hat sich laut eigenen Angaben "zu wenig auf klub-interne Dynamiken" konzentriert

Die scheidende Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein will sich über ihren Verbleib an der Parteispitze der Wiener Grünen "parteiintern" beraten. Das teilte sie am Montag via Twitter mit. Hebein hatte sich für den Klubvorsitz sowie für das Amt einer nicht amtsführenden Stadträtin beworben, war aber nicht zum Zug gekommen. Die Grünen werden künftig der Stadtregierung nicht mehr angehören, die SPÖ hat bereits mit den NEOS einen Pakt ausverhandelt.

Sie habe sich in den vergangenen Monaten "mit voller Kraft" auf ihre Funktion als Stadträtin und Vizebürgermeisterin und "weniger auf klub-interne Dynamiken" konzentriert, hielt sie in ihrem Posting fest. "Die Zukunft der Wiener Grünen sehe ich jetzt darin, eine kantige Oppositionspolitik umzusetzen und vor allem gemeinsam mit den starken Bezirken 7, 8 und 18 zu zeigen, wie die Zukunft von Klimaschutz, Verkehrsberuhigung und sozialer Gerechtigkeit in Wien aussehen muss", sagte sie weiters.

Einmal mehr bekräftige sie, dass sie das Aus von Rot-Grün in Wien schmerze: "Dass sich die Wiener SPÖ gegen die Fortführung der erfolgreichen rot-grünen progressiven Politik entschieden hat und stattdessen einen neoliberalen Weg geht, bedauere ich sehr."

Dem Vernehmen nach soll Hebein in der Partei noch für diese Woche eine Entscheidung angekündigt haben. Am Freitag fällt im Parteirat zudem auch eine Entscheidung über die beiden Stadtrats-Posten. Diese müssen auch in diesem Gremium noch bestätigt werden.