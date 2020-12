Wiener Hauptbahnhof gewann erneut VCÖ-Bahntest

Zum vierten Mal in Folge von Fahrgästen am besten bewertet

Auch im Coronajahr gefällt der Wiener Hauptbahnhof den Fahrgästen am besten. Zum vierten Mal in Folge wurde der größte Bahnhof Österreichs beim VCÖ-Bahntest am besten bewertet. Am Podest folgte der Salzburger Hauptbahnhof als zweiter, an dritter Stelle landen ex aequo der Hauptbahnhof von Graz und St. Pölten. Außerhalb der Landeshauptstädte kommen die Bahnhöfe von Rankweil und Leibnitz sehr gut bei den Fahrgästen an.

Der VCÖ betont, dass die gute Erreichbarkeit der Bahnhöfe mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit dem Fahrrad und zu Fuß immer wichtiger wird. Auf Österreichs Bahnhöfen war heuer Covid-19 bedingt zwar deutlich weniger los. Für den VCÖ-Bahntest wurden im Herbst rund 7.800 Fahrgäste in den Zügen befragt, knapp mehr als 1.000 Fahrgäste haben online Bahnhöfe in Österreich bewertet.

Neben dem Gebäude und dem allgemeinen Erhaltungszustand wird beim Wiener Hauptbahnhof von den Fahrgästen vor allem die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die Barrierefreiheit sehr gut bewertet. Am zweitbesten wurde beim VCÖ-Bahntest der Salzburger Hauptbahnhof bewertet. Hier werden das Gebäude, die öffentlichen Verbindungen zum Bahnhof und die Anzahl an Fahrradabstellplätzen sehr gut bewertet. Den dritten Platz teilen sich die Hauptbahnhöfe von Graz und St. Pölten.

Bei den großen Bahnhöfen liegt weiterhin der Hauptbahnhof von Bregenz am Ende. Die Sanitäranlagen, die Warte- und Aufenthaltsräume und der Erhaltungszustand insgesamt wurden schlecht bewertet. Die Fahrgäste warten auf den Neubau des Bregenzer Bahnhofs. Auch beim Bahnhof Wien-Meidling zeigt der VCÖ-Bahntest, dass die Fahrgäste Verbesserungen wünschen, insbesondere bei den Warteräumen, Sanitäranlagen und Fahrrad-Abstellplätzen.

Außerhalb der Landeshauptstädte sind die Fahrgäste mit den Bahnhöfen von Götzis, Spielfeld-Straß und Kufstein besonders unzufrieden. Schlecht bewertet wird auch der Bahnhof Lienz, der aber derzeit umgebaut wird. Hier ist also für die Fahrgäste Besserung in Sicht.

Außerhalb der Landeshauptstädte wurden heuer die Bahnhöfe von Rankweil in Vorarlberg und von Leibnitz in der Steiermark am besten bewertet. Erfreulich: Der neue Bahnhof von Attnang-Puchheim, der früher von den Fahrgästen sehr schlecht bewertet wurde, schaffte es heuer beim VCÖ-Bahntest auf den dritten Platz, ebenso wie die Bahnhöfe von Bruck an der Mur, Landeck-Zams, Leoben und Tulln.

Insgesamt schneidet die Erreichbarkeit von Österreichs Bahnhöfen mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln gut ab, ebenso Barrierefreiheit und Erhaltungszustand. Deutlichen Verbesserungsbedarf sehen die Fahrgäste bei Warteräumen und Aufenthaltsbereichen.

Der Großteil der Fahrgäste kommt übrigens umweltfreundlich zum Zug, allein ein Drittel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. "Ein guter Bahnhof zeichnet sich auch dadurch aus, dass ihn die Fahrgäste sehr gut zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können und optimal vom Bahnhof öffentlich ans endgültige Ziel kommen. Für kleinere Orte sind nachfrageorientierte Angebote wie Anrufsammeltaxis und Gemeindebusse gut geeignet", betonte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.