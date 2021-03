"Christophorus 3" flog 56-Jährigen nach St. Pölten

Bei der Abfahrt in die "Rinne" am Schneeberg ist am Sonntag ein 56 Jahre alter Wiener zu Sturz gekommen und 250 bis 300 Höhenmeter abgerutscht. Der Mann wurde von "Christophorus 3" ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Ein Arzt und weitere Alpinisten hatten zuvor die Erstversorgung des Opfers vorgenommen und die Rettungskette in Gang gesetzt.