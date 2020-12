"Wiener Lichtblicke": Open-Air-Kunst zu Ehren der Menschenrechte

Leuchtinstallationen an zehn Orten ab Donnerstag - Internationaler Tag der Menschenrechte als Anlass

Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte am 10. Dezember bringt das Kunstprojekt "Wiener Lichtblicke" von Victoria Coeln ab Donnerstag zehn - weitgehend im Innenstadtbereich gelegene - Orte der Stadt in den Nachtstunden zum Leuchten. Die Lichtinstallationen, in die auch Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler Carsten Busse, Margret Kohler-Heilingsetzer, Deborah Sengl und Gabriele Stötzer integriert sind, können bis 10. Jänner bestaunt werden.

Unter den bespielten Locations, die über einen online abrufbaren Plan (https://nipas.ac.at/) als eineinhalbstündiger Pfad abgegangen werden können, finden sich einschlägige Orte wie der Platz der Menschenrechte, der Rosa-Mayreder-Park oder der Ballhausplatz, wo das Denkmal für die Opfer der NS-Militärjustiz steht. Das Projekt wird im Auftrag des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien realisiert, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.