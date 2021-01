Wiener Linien erhielten deutschen Stadtwerke-Zukunftspreis 2020

Für Projekt "RemiHub" - Lob für "innovativen Beitrag zur Mobilitätswende"

Die Wiener Linien haben zusammen mit ihren Projektpartnern den deutschen Stadtwerke-Zukunftspreis 2020 gewonnen. Ausgezeichnet wurde ihr Projekt "RemiHub". Der Preis von "Energie & Management" und Euroforum wurde im Rahmen einer digitalen Preisverleihung vergeben.

RemiHub ist ein Akronym aus "Remise" und "Güterlogistikhub" und steht für den Güterumschlag im innerstädtischen Raum für die letzte Meile. Flächen des öffentlichen Verkehrs wie Autobus- und Straßenbahngaragen werden in den Betriebszeiten, wenn die Verkehrsmittel unterwegs sind, teilweise als Umschlagplätze für Lastenräder und e-Kleintransporter genutzt.

Der Stadtwerke Zukunftspreis 2020 hatte "Mit Partnerschaften zum Erfolg" zum Thema. Ausgezeichnet wurden Stadtwerke, bei denen Strategien und Projekte mit Partnern angegangen wurden und so gemeinsam etwas Neues entwickelt oder etwas Vorhandenes neu entdeckt wurde. Dabei wurden die vier besten Projekte nach dem Kreativitäts- und Innovationspotenzial im Stadtwerk ausgewählt.

In der Begründung heißt es: "Mit dem Projekt 'RemiHub' leistet das kommunale Unternehmen aus Österreich in Kooperation mit Forschung und Start-ups einen innovativen Beitrag zur Mobilitätswende und sorgt für eine Reduzierung von Lärm und CO2 in den Innenstädten."

"Das Sieger-Projekt aus Wien steht für die Zukunftsfähigkeit von kommunalen Unternehmen über die Energiewirtschaft hinaus", sagte E&M-Chefredakteur Stefan Sagmeister. Klimaschutz, Effizienz und Mobilität seien bei dem Projekt "RemiHub" in vorbildlicher Weise vereinigt worden.

Platz zwei belegen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, Platz drei die Thüga AG aus München. Einen Sonderpreis erhielten die Stadtwerke München. Der Stadtwerke Zukunftspreis wird alljährlich vom Magazin "Energie & Management" gemeinsam mit dem zum Handelsblatt gehörenden Konferenzveranstalter Euroforum vergeben.