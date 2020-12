Wiener Migrations-Think-Tank und AU verstärken Kooperation

"Memorandum of Understanding" unterzeichnet

Das Wiener Zentrum für Migrationspolitik (ICMPD) und die Afrikanische Union (AU) wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Dazu wurde eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MoU) unterzeichnet, wie das ICMPD am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Die Kooperation werde zur geordneten, sicheren und regulären Migration und Mobilität zwischen den Afrika und Europa beitragen, betonte die AU-Sozialkommissarin Amira ElFadil im Rahmen der Unterzeichnung.

ICMPD-Direktor und Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger freute sich über den "Meilenstein". Er nannte Migrationssteuerung, Bewegungsfreiheit, Arbeitsmigration und -mobilität, Heimatüberweisungen und Diaspora-Management, Migration und Handel, Grenzsteuerung, irreguläre Migration und Informationsaustausch als einige der insgesamt zehn künftigen Felder der Zusammenarbeit zwischen dem in Wien ansässigen Zentrum und der AU. Die Zusammenarbeit mit Afrika in Sachen Migration gewann für die EU in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung. Es geht einerseits um "Partnerschaften" mit Transitländern, aber auch mit Herkunftsstaaten von Geflüchteten.

Bereits jetzt verantwortet das ICMPD mehrere Projekte in Afrika, darunter die Migrationsdialoge "Khartoum Process" und "Rabat Process" sowie Projekte in einzelnen Ländern wie etwa zur Stärkung des Migrations- und Grenzmanagements in Ghana. Mit der Afrikanischen Union arbeitet das ICMPD im Rahmen der Unterstützung des Migrations- und Mobilitätsdialog (MMD) zwischen Afrika und der EU zusammen. Insgesamt ist das 1993 gegründete Think Tank in über 90 Ländern aktiv.