Wiener Neustadt: 2021 neun Millionen Euro Ergebnisverschlechterung

Stadt will bis 2025 dennoch 20 Millionen Euro Schulden abbauen - "Wesentliche" Investitionen werden weiterhin getätigt

Die Stadt Wiener Neustadt hat am Mittwoch die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Budget 2020 und 2021 vorgelegt. "Allein im Jahr 2020 ergeben sich rund elf Millionen Euro, die das Budget aufgrund der Pandemie negativ beeinflusst haben", hieß es per Aussendung. Für 2021 wurde eine Ergebnisverschlechterung von mehr als neun Millionen Euro prognostiziert. Dennoch plante die Stadt bis 2025 den Abbau von 20 Millionen Euro an Schulden.

Die Auswirkungen der Krise ließen sich "quer über fast alle Bereiche des Haushaltes" verfolgen. So entgingen der Stadt beispielsweise fast 6,9 Millionen Euro an Ertragsanteilen an den Bundessteuern und -abgaben, sowie rund 2,5 Millionen Euro an Kommunalsteuern. Auch für 2021 wurden in diesen Bereichen Einbußen von etwa 6,7 Millionen bzw. ca. 1,4 Millionen Euro prognostiziert. Aufgrund der Pandemie seien zudem Mehrausgaben für Personal und Schutz- sowie Hygienemaßnahmen im "sechsstelligen Euro-Bereich" nötig gewesen.

Einige "wesentliche" Investitionen seien jedoch auch aufgrund des kommunalen Investitionsprogramms des Bundes heuer aufrechterhalten worden, teilte das Büro von Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) mit. Exemplarisch wurde auf den Umbau und die Erweiterung der Volksschule Barwitzius und den Kindergarten Benedek verwiesen, die rund 2,4 Millionen bzw. 1,3 Millionen Euro kosteten. Bis 2025 sollen außerdem weitere millionenschwere Investitionen etwa in die Feuerwehr, die Schulen und Kindergärten, die Infrastruktur, sowie das Stadttheater getätigt werden.

Bis 2025 ergebe sich ein Minus von etwa 2,5 Millionen Euro für die Finanzierungsrechnung, das jedoch aus eigenen Mitteln abgedeckt werden könne. "Die Zahlungsfähigkeit der Stadt ist trotz Corona sichergestellt", hieß es. Die Ergebnisrechnung für denselben Zeitraum ergab gar einen Überschuss von über 11 Millionen Euro, um die die Stadt bei der Einhaltung der Planung ihr Eigenkapital vermehren könne. Unter "der weitgehenden Normalisierung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen bis zum Jahr 2025" und mit "budgetärer Disziplin" könne man so "die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt wieder ins Positive drehen".

Schneeberger gab sich zuversichtlich, denn bereits von 2015 bis 2019 habe man das "größte kommunale Konsolidierungspaket der zweiten Republik umgesetzt". Nun sei abermals ein "gemeinsamer Kraftakt notwendig". "Wir müssen den Gürtel wieder enger schnallen", erklärte auch Finanzstadtrat Christian Stocker (ÖVP).